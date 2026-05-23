INITIATIONS DANSES ET CYPHER GROOVE ACADEMY, LEON LIA, GOLDSTANDARDS Allée de la Libération Rieumes

Rieumes

INITIATIONS DANSES ET CYPHER GROOVE ACADEMY, LEON LIA, GOLDSTANDARDS

Allée de la Libération ALLEE DE LA LIBERATION Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Ateliers en breakdance et hip-hop d’1 heure. Léon Lia rappe la rage et l’espoir, brut, avec passion. GoldStandards allie soul-funk, hip-hop et électro pour un live explosif.

Atelier d’1 heure pour s’initier au breakdance et en danses hip-hop avec les professeurs de Groove Academy, suivi d’un show par les élèves de l’école Rieumoise.

Ateliers de danse sur inscription 05 34 45 58 30 et contact.dav@cd31.fr



LEON LIA et RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE RAP

Activiste hip-hop, actrice de la scène rap toulousaine, Leon Lia aime le rap mélancolique et déterminé. Adolescente, les sons de Keny Arkana, Psy 4, Fonky Family lui secouent les tripes et la poussent à rapper. Entre rage viscérale et touches d’espoir, son rap brut, authentique, poétique et punchy se pose surtout sur du boom bap.

En ouverture, restitution des ateliers d’écriture conduits avec 15 jeunes des MJC de Rieumes et du Lherm.



Léa Razès aka Leon Lia, rap Elda Haksever aka Zelda, back, danse et choeurs Mike Mateso aka DJ Gaston, dj



GOLDSTANDARDS

Les GoldStandards débarquent avec leur groove survitaminé soul-funk qui claque, rap old school qui transpire et électro qui secoue ! Une belle histoire qui a commencé entre deux amis, un peu obsessionnels du groove ; Phil qui rêve, écrit et chante, Zelbeck qui sample, bidouille et envoie. Aujourd’hui à cinq sur scène, le groupe propose un live énergique et généreux qui rassemble les publics et fait bouger les corps. .

Allée de la Libération ALLEE DE LA LIBERATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

1-hour breakdance and hip-hop workshops. Léon Lia raps raw, passionate rage and hope. GoldStandards combines soul-funk, hip-hop and electro for an explosive live show.

L’événement INITIATIONS DANSES ET CYPHER GROOVE ACADEMY, LEON LIA, GOLDSTANDARDS Rieumes a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE