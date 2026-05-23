LA PAUSE VERTE MJC DE RIEUMES ET DU SAVES Rieumes

Rieumes

LA PAUSE VERTE

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Expositions, ateliers parents-enfants, balade

Programme

Expositions les oiseaux du jardin et les oiseaux des enfants de Poucharramet

14h30 ateliers parents-enfants

Fabrication d’un nichoir avec la médiathèque de Rieumes (sur réservation*)

Réalisation de bombes à fleurs et Land’art

Les chants des oiseaux avec l’AMAP les jardins du Buréou

16h00 Balade au fil des chants avec Clauclau des bois des Chemins Buissonniers (sur réservation*)

RESERVATION: 05 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com .

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com

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English :

Exhibitions, parent-child workshops, walks

L’événement LA PAUSE VERTE Rieumes a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE