LA PAUSE VERTE MJC DE RIEUMES ET DU SAVES Rieumes
LA PAUSE VERTE MJC DE RIEUMES ET DU SAVES Rieumes samedi 23 mai 2026.
Rieumes
LA PAUSE VERTE
MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Expositions, ateliers parents-enfants, balade
Programme
Expositions les oiseaux du jardin et les oiseaux des enfants de Poucharramet
14h30 ateliers parents-enfants
Fabrication d’un nichoir avec la médiathèque de Rieumes (sur réservation*)
Réalisation de bombes à fleurs et Land’art
Les chants des oiseaux avec l’AMAP les jardins du Buréou
16h00 Balade au fil des chants avec Clauclau des bois des Chemins Buissonniers (sur réservation*)
RESERVATION: 05 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com .
MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com
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English :
Exhibitions, parent-child workshops, walks
L’événement LA PAUSE VERTE Rieumes a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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