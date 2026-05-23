VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION CLE’M LA VIE CENTRE VILLE Rieumes
VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION CLE’M LA VIE CENTRE VILLE Rieumes dimanche 24 mai 2026.
Rieumes
VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION CLE’M LA VIE
CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai, de 8h à 18h, l’association Cle’m La Vie organise son vide-greniers dans le centre ville de Rieumes.
Restauration et buvette sur place !
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CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On Sunday May 24, from 8am to 6pm, the Cle?m La Vie association is organizing its garage sale in Rieumes town center.
L’événement VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION CLE’M LA VIE Rieumes a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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