Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron
Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron jeudi 3 septembre 2026.
Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS Jeudi 3 septembre, 19h30 La Fraterne Loire-Atlantique
Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T19:30:00+02:00 – 2026-09-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-03T19:30:00+02:00 – 2026-09-03T23:59:00+02:00
19h30-20h30 : INITIATION WEST COAST SWING
Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à deux addictive sur tes musiques préférées.
20h30-21h : INITIATION LINE DANCE
Danse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !
21h-1h : SOIREE WEST COAST SWING. Ouverte à tous
La Fraterne 2 rue des Grandes Bosses, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]
2 Initiations à suivre + Soirée West Coast Swing west coast wcs
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