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Initiez-vous aux échecs !, Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie · Paris

Initiez-vous aux échecs !, Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie
Adresse
30 avenue Corentin Cariou
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit sur inscription

Initiez-vous aux échecs ! Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie Paris

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez vous initier aux échecs, le roi des jeux de stratégie ! Participez à notre atelier mensuel pour tous, à partir de 12 ans.
Gratuit, sur inscription.

Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0140058335 https://www.cite-sciences.fr/bibliotheque https://x.com/bibliothequeBSI [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/en-ce-moment/biblis-en-folie »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée.

La bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie est en accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi… Évènements et ateliers réguliers. Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Venez vous initier aux échecs, le roi des jeux de stratégie ! La bibliothèque propose un atelier mensuel, à partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.

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