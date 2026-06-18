Inititation pêche pour les enfants Bas-en-Basset
Inititation pêche pour les enfants Bas-en-Basset mercredi 29 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Inititation pêche pour les enfants
Parc de la bio diversité Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29 11:00:00
Date(s) :
2026-07-29
l’AAPPMA de la gaule Bassoise propose une initiation pêche pour les enfants autour de l’étang au Parc de la biodiversité. Prêt du matériel, goûter et boisson offerts. Les enfants doivent être accompagnés. De 4 à 13 ans.
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Parc de la bio diversité Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
the AAPPMA de la gaule Bassoise proposes a fishing initiation for children around the pond at the Park of Biodiversity. Loan of equipment, snack and drink offered. Children must be accompanied. From 4 to 13 years old.
L’événement Inititation pêche pour les enfants Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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