INNOV’ACTION – Journée régionale caprine, GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49), Segré-en-Anjou Bleu

INNOV’ACTION – Journée régionale caprine Mardi 29 septembre, 10h00 GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49) Maine-et-Loire

Entrée libre et gratuite, repas offert sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00

Cette journée se tiendra le mardi 29 septembre 2026 de 10 h à 16 h 30 au GAEC CAPRIJOUR, 420 chemin de l’Aubinaie, Aviré, Segré-en-Anjou-Bleu (49).

Au programme : ateliers et visite

Visite de l’exploitation

Comment bien régler sa machine à traire afin de maximiser la qualité de son lait ?

Lactations longues, comment les maîtriser ?

Gestes et postures, organiser son poste de travail pour limiter les risques musculosquelettiques

Conjoncture et qualité du lait

Nous vous invitons d’ores et déjà à noter la date dans votre agenda !

Contact

Valérie JUBIN, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 02 41 18 61 15

GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49) 420 chemin de l’aubinaie, Segré-en-Anjou Bleu (49) Segré-en-Anjou Bleu 49500 Aviré Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIKXp3IpffXxHvMpOF4gI30NURE1RSzM5RjgyMkRSUkJWVUxWNkRUMkFZNC4u&route=shorturl »}]

Pour la sixième année, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire vous donne rendez-vous pour sa journée régionale caprine !