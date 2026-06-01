INNOV’ACTION – Journée régionale caprine, GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49), Segré-en-Anjou Bleu
INNOV’ACTION – Journée régionale caprine, GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49), Segré-en-Anjou Bleu mardi 29 septembre 2026.
INNOV’ACTION – Journée régionale caprine Mardi 29 septembre, 10h00 GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49) Maine-et-Loire
Entrée libre et gratuite, repas offert sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T16:30:00+02:00
Cette journée se tiendra le mardi 29 septembre 2026 de 10 h à 16 h 30 au GAEC CAPRIJOUR, 420 chemin de l’Aubinaie, Aviré, Segré-en-Anjou-Bleu (49).
Au programme : ateliers et visite
- Visite de l’exploitation
- Comment bien régler sa machine à traire afin de maximiser la qualité de son lait ?
- Lactations longues, comment les maîtriser ?
- Gestes et postures, organiser son poste de travail pour limiter les risques musculosquelettiques
- Conjoncture et qualité du lait
Nous vous invitons d’ores et déjà à noter la date dans votre agenda !
Contact
Valérie JUBIN, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 02 41 18 61 15
GAEC CAPRIJOUR, Segré-en-Anjou Bleu (49) 420 chemin de l’aubinaie, Segré-en-Anjou Bleu (49) Segré-en-Anjou Bleu 49500 Aviré Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIKXp3IpffXxHvMpOF4gI30NURE1RSzM5RjgyMkRSUkJWVUxWNkRUMkFZNC4u&route=shorturl »}]
Pour la sixième année, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire vous donne rendez-vous pour sa journée régionale caprine !
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