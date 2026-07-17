Informations pratiques

Montpellier

INOUBLIABLE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle bilingue français – LSF, co-accueilli par l’Opéra Orchestre national Montpellier dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds.

Spectacle bilingue français – LSF, co-accueilli par l’Opéra Orchestre national Montpellier dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds.

L’action se déroule dans la maison de Rubens-Alcais. Eugène Rubens-Alcais y vit, tandis que l’aide-soignant lui rend régulièrement visite pour s’occuper de lui. Ce cadre intime favorise l’émergence de souvenirs, de confrontations générationnelles et de confidences, et permet une immersion progressive dans l’univers personnel et historique de Rubens-Alcais. Ce spectacle bilingue Français–LSF mêle plusieurs formes d’expressions artistiques et visuelles, en cohérence avec la culture sourde ; comme le chansigne ou le Visual Vernacular. Né en 1984, Eugène Rubens-Alcais est un militant sourd français dans le secteur sportif mais aussi dans la vie sociale et politique. Il a co-fondé les Deaflympics en 1924.

Accessibilité

Public sourd et malentendant

Visite avec interprétation LSF dans le cadre des Journées du Patrimoine et de la Journée Mondiale des Sourds dim 20 sep. à 16h30

Durée ±1h10

Dès 6 ans

Informations et réservations HelloAsso Compagnie Rouge Vivier .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

A bilingual performance in French and LSF, co-hosted by the Montpellier National Opera and Orchestra as part of World Deaf Day.

L’événement INOUBLIABLE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER