Insane Festival 2026 Apt

Insane Festival 2026

Plan d’eau de la Riaille Apt Vaucluse

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

2026-05-14

Insane fête son 11ème anniversaire ! Une programmation de folie durant ces trois jours à la Base de Loisirs du plan d’eau, à Apt. Infos et billetterie sur www.insanefestival.com

Plan d’eau de la Riaille Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Insane celebrates its 11th birthday! A crazy program over three days at the Base de Loisirs du plan d?eau, in Apt. Information and tickets at www.insanefestival.com

