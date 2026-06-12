Inscriptions aux cours de tai chi chuan Chalon-sur-Saône
Inscriptions aux cours de tai chi chuan Chalon-sur-Saône mercredi 23 septembre 2026.
Chalon-sur-Saône
Inscriptions aux cours de tai chi chuan
Maison des sports Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le Tai Chi Chuan, art martial interne est une discipline que l’on peut considérer comme une technique de santé, une méditation. Pour l’observateur il évoque une sorte de danse, un combat au ralenti. Basés sur la conception de l’univers selon la pensée taoïste et sur des techniques corporelles très anciennes qui ont, entre autre, donné naissance à l’acupuncture, les mouvements de la forme longue se déroulent selon une alternance du Yin et du Yang. .
Maison des sports Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 19 33 madeleinejanet@gmail.com
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English : Inscriptions aux cours de tai chi chuan
L’événement Inscriptions aux cours de tai chi chuan Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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