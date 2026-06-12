Chalon-sur-Saône

Inscriptions aux cours de tai chi chuan

Maison des sports Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le Tai Chi Chuan, art martial interne est une discipline que l’on peut considérer comme une technique de santé, une méditation. Pour l’observateur il évoque une sorte de danse, un combat au ralenti. Basés sur la conception de l’univers selon la pensée taoïste et sur des techniques corporelles très anciennes qui ont, entre autre, donné naissance à l’acupuncture, les mouvements de la forme longue se déroulent selon une alternance du Yin et du Yang. .

Maison des sports Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 19 33 madeleinejanet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inscriptions aux cours de tai chi chuan

L’événement Inscriptions aux cours de tai chi chuan Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I