Insolence is Beautiful à la Galerie Namast’art Galerie Namast’Art Pertuis

Insolence is Beautiful à la Galerie Namast’art

Samedi 14 mars 2026 de 20h à 21h. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Spectacle Samedi soir il ne manquait que toi le 14 mars de 20h00 à 21h00. à la Galerie Namast’art.

Construit comme un hymne à la féminité, Samedi soir il ne manquait que toi est un monologue d’une femme du XXIème siècle en quête de vérité.



Une femme se retrouve seule face à un monde qu’elle ne comprend plus. Quelqu’un lui manque. Quelqu’un qu’elle attend. Elle examine son identité, ses attitudes, ses relations et ses actions. Progressivement, le sentiment d’absurdité pénètre jusqu’au plus intime de son existence. Avec une écriture à la fois poétique et crue, et une mise en scène contemporaine, Maria Stella Milani signe une création originale pour la Compagnie Insolence is Beautiful !

Le spectacle, interprété par la comédienne Corinne Menant, invite à explorer l’intime à travers la fissure entre altérité et normalité. Il s’agit d’un voyage dans un flux de pensées continues pour se reconnaître soi-même, là où les contradictions sont des perturbations de l’âme.



Tarif 15€

Réservation 06 61 50 35 23 https://www.helloasso.com/associations/association-namast-art/evenements/samedi-soir-il-ne-manquait-que-toi .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Samedi soir il ne manquait que toi show on March 14 from 8:00 to 9:00 pm at Galerie Namast’art.

L’événement Insolence is Beautiful à la Galerie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Pertuis