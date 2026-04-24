Inspiration Normandie le salon des métiers d’art Place Reine Mathilde Caen

Caen

Inspiration Normandie le salon des métiers d’art

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Pendant deux jours, plus de 45 professionnels des métiers d’art présenteront leurs savoir-faire dans des domaines variés ameublement, décoration, mode ou restauration du patrimoine. Le public pourra rencontrer des artisans passionnés et découvrir des pièces uniques bijoux, céramiques, meubles…

La 4e édition du salon des Métiers d’Art Inspiration Normandie se tiendra les 30 et 31 mai à l’Abbaye aux Dames à Caen, dans le cloître couvert et les salles attenantes de ce lieu patrimonial emblématique.

Pendant deux jours, plus de 45 professionnels des métiers d’art présenteront leurs savoir-faire dans des domaines variés ameublement, décoration, mode ou restauration du patrimoine. Le public pourra rencontrer des artisans passionnés et découvrir des pièces uniques bijoux, céramiques, meubles, verreries…

Trois pôles de démonstrations consacrés aux métiers du métal, de la terre et du verre permettront d’assister à des gestes spectaculaires. Un espace orientation présentera des formations aux métiers d’art accessibles en Normandie.

Des visites guidées de l’Abbaye aux Dames, fondée par Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le Conquérant, seront proposées.

Un évènement organisé par le Comité Métiers d’Art Normandie copiloté par la CMA et la Région Normandie avec le soutien de la BRED Banque Populaire. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 32 18 23 16 ldedessus@cma-normandie.fr

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English : Inspiration Normandie le salon des métiers d’art

Over the course of two days, more than 45 arts and crafts professionals will be showcasing their skills in a wide range of fields, including furniture, decoration, fashion and heritage restoration. The public can meet passionate craftspeople and discover unique pieces: jewellery, ceramics, furnit…

L’événement Inspiration Normandie le salon des métiers d’art Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer