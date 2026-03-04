INSTALLATION LUMINEUSE – Daud Lusmore, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

INSTALLATION LUMINEUSE – Daud Lusmore 29 mai – 28 juin Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Du 29 mai au 28 juin

Que serait un langage universel ? Daud, artiste de lumière, nous invite à nous reconnecter à l’essence de nos émotions. Il nous plonge dans le noir et nous invite à revenir à l’essence de la lumière et des symboles, au seuil de nos rêves.

Cette installation – une boîte, pour voyager – nous plonge dans le noir et nous mène dans une expérience sensorielle, spirituelle et interactive. Une proposition qui met en scène un univers visuel et poétique composé de symboles d’un langage spontané, transformant les surfaces silencieuses en vitalité plastique pour les habiller d’une pure énergie visuelle.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)

Pour aller plus loin

Né en 1972. Vit et travaille entre le Sénégal et Majorque (Espagne).

Les propositions scéniques et immersives de Daud Lusmore visent à aller au-delà du conventionnel. Il pratique l’art comme un langage universel en mouvement, comme l’essence d’une pratique dans laquelle les frontières entre peinture, performance et arts de la scène sont diluées. Ses peintures murales, évocatrices et pleines de symboles et de métaphores vives, sont souvent réalisées dans des contextes urbains, dans des usines abandonnées, sur des bâtiments ou dans des décors itinérants. Autour de l’action de peindre, il a développé son travail dans différents domaines, en utilisant l’interprétation théâtrale, l’audiovisuel et d’autres éléments scéniques : action painting, muralisme, installation, art vidéo, musique, performance et scénographie.

@daud.illustration

Un atelier pour jeune public en présence de l’artiste est programmé samedi 30 mai à 14h.

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Le Nouveau Printemps