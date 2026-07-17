Installation-Transmission en viande bovine : les clés de réussite du projet et de son financement (53), La Guillminière, Evron (53), Évron

Informations pratiques

Installation-Transmission en viande bovine : les clés de réussite du projet et de son financement (53) Jeudi 8 octobre, 10h00 La Guillminière, Evron (53) Mayenne

Ouvert à tous. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00

Eleveur en viande bovine, vous allez transmettre votre exploitation ? Porteur de projet, vous souhaitez vous installer en production allaitante ?

Parlons-en, sans, tabou en évoquant, notamment, la question du financement et découvrez les conditions d’une transmission réussie.

Venez découvrir un cas concret le jeudi 8 octobre 2026 ! Julien LECLERC vous accueillera sur son exploitation, reprise après un tiers via le Répertoire Départ Installation.

Au programme

10 h 00 : café d’accueil.

10 h 20 : visite de l’élevage de Julien LECLERC et présentation de son parcours d’installation.

11 h 30 : accompagnement de la Chambre d’agriculture à l’installation et à la transmission.

qui s’installe en viande bovine et en Mayenne ?

étapes clés d’une installation,

outils pour les cédants.

12 h 15 : le financement des installations en viande bovine.

analyse du projet, attentes, repères des financeurs, construction du plan de financement,

financement du cheptel, des investissements et du foncier,

gestion de la trésorerie lors de l’installation ou de la reprise,

dispositifs d’accompagnement des jeunes agriculteurs, dont AgriBoost.

13 h 00 : moment d’échanges autour d’un verre et d’une collation offert par la Chambre d’agriculture et le Crédit agricole.

Intervenants

Vivien NADAU (Conseiller installation Chambre d’agriculture)

Alexis MELOT (Conseiller transmission Chambre d’agriculture)

Philippe BOISRAME (service Marché de l’agriculture Crédit Agricole)

Martial TEMPLIER (directeur Crédit Agricole Evron/Vaiges)

Matinée organisée par la Chambre d’agriculture en partenariat avec : Région Pays de la Loire et Crédit Agricole Anjou Maine.

Infos pratiques

Ouvert à tous (agriculteurs se posant des questions sur la transmission, porteurs de projet d’installation, étudiants…)

Renseignements et inscription (obligatoire) : Alexis MELOT – Tél. 02 43 67 38 32 / 06 08 24 60 93

Adresse de l’exploitation : 810 route de la Moussardière, 53600 Evron

La Guillminière, Evron (53) 48.129026, -0.453712 Évron 53150 Saint-Christophe-du-Luat Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 67 38 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 24 60 93 »}]

Venez découvrir un cas concret ! Julien LECLERC vous accueillera sur son exploitation, reprise après un tiers via le Répertoire Départ Installation.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire