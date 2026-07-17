Installation-Transmission en viande bovine : les clés de réussite du projet et de son financement (53), La Guillminière, Evron (53), Évron
jeudi 8 octobre 2026 · La Guillminière, Evron (53) · Évron
Informations pratiques
Installation-Transmission en viande bovine : les clés de réussite du projet et de son financement (53) Jeudi 8 octobre, 10h00 La Guillminière, Evron (53) Mayenne
Ouvert à tous. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00
Eleveur en viande bovine, vous allez transmettre votre exploitation ? Porteur de projet, vous souhaitez vous installer en production allaitante ?
Parlons-en, sans, tabou en évoquant, notamment, la question du financement et découvrez les conditions d’une transmission réussie.
Venez découvrir un cas concret le jeudi 8 octobre 2026 ! Julien LECLERC vous accueillera sur son exploitation, reprise après un tiers via le Répertoire Départ Installation.
Au programme
10 h 00 : café d’accueil.
10 h 20 : visite de l’élevage de Julien LECLERC et présentation de son parcours d’installation.
11 h 30 : accompagnement de la Chambre d’agriculture à l’installation et à la transmission.
- qui s’installe en viande bovine et en Mayenne ?
- étapes clés d’une installation,
- outils pour les cédants.
12 h 15 : le financement des installations en viande bovine.
- analyse du projet, attentes, repères des financeurs, construction du plan de financement,
- financement du cheptel, des investissements et du foncier,
- gestion de la trésorerie lors de l’installation ou de la reprise,
- dispositifs d’accompagnement des jeunes agriculteurs, dont AgriBoost.
13 h 00 : moment d’échanges autour d’un verre et d’une collation offert par la Chambre d’agriculture et le Crédit agricole.
Intervenants
- Vivien NADAU (Conseiller installation Chambre d’agriculture)
- Alexis MELOT (Conseiller transmission Chambre d’agriculture)
- Philippe BOISRAME (service Marché de l’agriculture Crédit Agricole)
- Martial TEMPLIER (directeur Crédit Agricole Evron/Vaiges)
Matinée organisée par la Chambre d’agriculture en partenariat avec : Région Pays de la Loire et Crédit Agricole Anjou Maine.
Infos pratiques
- Ouvert à tous (agriculteurs se posant des questions sur la transmission, porteurs de projet d’installation, étudiants…)
- Renseignements et inscription (obligatoire) : Alexis MELOT – Tél. 02 43 67 38 32 / 06 08 24 60 93
- Adresse de l’exploitation : 810 route de la Moussardière, 53600 Evron
La Guillminière, Evron (53) 48.129026, -0.453712 Évron 53150 Saint-Christophe-du-Luat Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 67 38 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 24 60 93 »}]
Venez découvrir un cas concret ! Julien LECLERC vous accueillera sur son exploitation, reprise après un tiers via le Répertoire Départ Installation.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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