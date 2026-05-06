Instant Archives Entre tradition et innovation Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 2 décembre 2026.

Angoulême

Instant Archives Entre tradition et innovation

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 12:15:00

fin : 2026-12-02 13:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Système d’archivage électronique, archives nativement numérique, description archivistique réalisée grâce à l’intelligence artificielle, venez découvrir cette autre facette de notre réalité professionnelle et les enjeux de demain.

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Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr

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English :

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L’événement Instant Archives Entre tradition et innovation Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême