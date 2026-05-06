Instant Archives Entre tradition et innovation Archives Départementales de la Charente Angoulême
Instant Archives Entre tradition et innovation Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 2 décembre 2026.
Angoulême
Instant Archives Entre tradition et innovation
Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 12:15:00
fin : 2026-12-02 13:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Système d’archivage électronique, archives nativement numérique, description archivistique réalisée grâce à l’intelligence artificielle, venez découvrir cette autre facette de notre réalité professionnelle et les enjeux de demain.
.
Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Electronic archiving system, born-digital archives, archival descriptions generated using artificial intelligence—come discover this other facet of our professional world and the challenges of tomorrow.
L’événement Instant Archives Entre tradition et innovation Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 1 juillet 2026
- Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême 1 juillet 2026
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026
- Dimanche en famille Les vitraux du musée Rue Corneille Angoulême 5 juillet 2026