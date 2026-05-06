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Instant Archives Entre tradition et innovation Archives Départementales de la Charente Angoulême

Instant Archives Entre tradition et innovation Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 2 décembre 2026.

Lieu
Archives Départementales de la Charente
Adresse
24 avenue Gambetta
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
12:15:00
Tarif

Angoulême

Instant Archives Entre tradition et innovation

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 12:15:00
fin : 2026-12-02 13:00:00

Date(s) :
2026-12-02

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Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09  archives16@lacharente.fr

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English :

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L’événement Instant Archives Entre tradition et innovation Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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