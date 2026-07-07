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AGENDA · Angoulême

Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art Quai de la Charente Angoulême

mardi 28 juillet 2026 · Quai de la Charente · Angoulême

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai de la Charente
Adresse
Musée de la Bande Dessinée
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
6 6 6 Enfant accompagné d'un adulte

Angoulême

Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

Venez découvrir la forêt de papier du Musée de la bande dessinée ; un espace où livres, journaux et dessins prennent vie dans un bruissements de feuille, où une planche se transforme en oiseau et un crayon en arbre.
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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65  contact@citebd.org

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English :

Come discover the Paper Forest at the Comic Book Museum—a space where books, newspapers, and drawings come to life with the rustling of paper, where a comic strip transforms into a bird and a pencil into a tree.

L’événement Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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