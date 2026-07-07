Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art Quai de la Charente Angoulême
mardi 28 juillet 2026 · Quai de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art
Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant accompagné d’un adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Venez découvrir la forêt de papier du Musée de la bande dessinée ; un espace où livres, journaux et dessins prennent vie dans un bruissements de feuille, où une planche se transforme en oiseau et un crayon en arbre.
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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
Come discover the Paper Forest at the Comic Book Museum—a space where books, newspapers, and drawings come to life with the rustling of paper, where a comic strip transforms into a bird and a pencil into a tree.
L’événement Visite contée de l’exposition L’aventure éditoriale Delcourt 40 ans au rythme du neuvième art Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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