Visite guidée PAH Il était une ville Place de l’hôtel de ville Angoulême

mardi 28 juillet 2026 · Place de l'hôtel de ville · Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite guidée PAH Il était une ville

Place de l’hôtel de ville Cour intérieur de l’Hôtel de ville Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Amis du patrimoine et Pass Découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.

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Place de l’hôtel de ville Cour intérieur de l’Hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

Family outing in the company of a guide to discover Angoulême and its secrets.

L’événement Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême