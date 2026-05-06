Visite guidée PAH Il était une ville Place de l’hôtel de ville Angoulême
mardi 28 juillet 2026 · Place de l'hôtel de ville · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite guidée PAH Il était une ville
Place de l’hôtel de ville Cour intérieur de l’Hôtel de ville Angoulême Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Amis du patrimoine et Pass Découverte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.
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Place de l’hôtel de ville Cour intérieur de l’Hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
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English :
Family outing in the company of a guide to discover Angoulême and its secrets.
L’événement Visite guidée PAH Il était une ville Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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