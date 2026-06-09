Angoulême

Les Beaux Jours Les parenthèses Les Jardins Animés

Jardin Vert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Pour le quatrième été consécutif, Columbine et Arlequine vous proposent une balade théâtrale à la découverte de la riche histoire d’Angoulême. Remontant le temps, elles évoquent les femmes et des hommes qui ont marqué la vie de la Cité.

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Jardin Vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

For the fourth summer running, Columbine and Arlequine take you on a theatrical tour of Angoulême’s rich history. Going back in time, they evoke the men and women who have left their mark on the life of the city.

L’événement Les Beaux Jours Les parenthèses Les Jardins Animés Angoulême a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême