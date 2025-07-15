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Instant conté le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire Vergisson

Instant conté le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire Vergisson mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : Chemin de la Roche

Ville : 71960 Vergisson

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vergisson

Instant conté le long voyage de Tarandro

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

Fermez les yeux un instant et plongez au temps de la Préhistoire. Vous êtes prêts ? L’histoire peut commencer… Partez avec Tarandro et sa famille pour un long voyage en direction de la grande Roche de Solutré à l’époque glaciaire.
De 3 à 6 ans, enfant accompagné d’un adulte.   .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Instant conté le long voyage de Tarandro

L’événement Instant conté le long voyage de Tarandro Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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