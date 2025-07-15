Instant conté le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire Vergisson
Instant conté le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire Vergisson mardi 28 juillet 2026.
Vergisson
Instant conté le long voyage de Tarandro
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Fermez les yeux un instant et plongez au temps de la Préhistoire. Vous êtes prêts ? L’histoire peut commencer… Partez avec Tarandro et sa famille pour un long voyage en direction de la grande Roche de Solutré à l’époque glaciaire.
De 3 à 6 ans, enfant accompagné d’un adulte. .
Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Instant conté le long voyage de Tarandro
L’événement Instant conté le long voyage de Tarandro Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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