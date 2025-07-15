Instant conté le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire Vergisson mardi 28 juillet 2026.

Vergisson

Instant conté le long voyage de Tarandro

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Fermez les yeux un instant et plongez au temps de la Préhistoire. Vous êtes prêts ? L’histoire peut commencer… Partez avec Tarandro et sa famille pour un long voyage en direction de la grande Roche de Solutré à l’époque glaciaire.

De 3 à 6 ans, enfant accompagné d’un adulte. .

Musée de Préhistoire Chemin de la Roche Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Instant conté le long voyage de Tarandro

L’événement Instant conté le long voyage de Tarandro Vergisson a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès