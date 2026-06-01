Douchy-Montcorbon

Instant plein air

Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez profiter de lectures et d’un temps calme au grand air. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant du beau temps.

Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’Etang de la Noue à Douchy-Montcorbon.

Venez profiter de lectures et d’un temps calme au grand air. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant du beau temps.

Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’Etang de la Noue à Douchy-Montcorbon. .

Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Come and enjoy readings and quiet time in the fresh air. An opportunity to make literary discoveries in fine weather.

This month, the media library is moving to the Etang de la Noue in Douchy-Montcorbon.

L’événement Instant plein air Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO