Instant plein air Douchy-Montcorbon
Instant plein air Douchy-Montcorbon mercredi 24 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
Instant plein air
Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez profiter de lectures et d’un temps calme au grand air. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant du beau temps.
Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’Etang de la Noue à Douchy-Montcorbon.
Venez profiter de lectures et d’un temps calme au grand air. L’occasion de faire des découvertes littéraires tout en profitant du beau temps.
Ce mois-ci, la médiathèque se délocalise et vous donne rendez-vous à l’Etang de la Noue à Douchy-Montcorbon. .
Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Come and enjoy readings and quiet time in the fresh air. An opportunity to make literary discoveries in fine weather.
This month, the media library is moving to the Etang de la Noue in Douchy-Montcorbon.
L’événement Instant plein air Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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