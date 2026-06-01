Douchy-Montcorbon

QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Dans un esprit très Burger Quiz , amusez-vous en équipe dans ce blindtest grand public et multi-générationnel !

Reconnaitrez-vous cette chanson lorsque celle-ci passera au ralenti ? À l’envers ? Lorsqu’elle sera reprise par des groupes plus ou moins amateurs dénichés sur Youtube ? Saurez-vous distinguer votre chanson préférée une fois mélangée avec 5 autres titres ou bien quand ses paroles seront mimées ou encore traduites en français ?

Dans un esprit très Burger Quiz , amusez-vous en équipe dans ce blindtest grand public et multi-générationnel ! .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

In true Burger Quiz spirit, join in the fun as a team in this public, multi-generational blindtest!

L’événement QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO