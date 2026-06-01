QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé Douchy-Montcorbon
QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé Douchy-Montcorbon mardi 16 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Dans un esprit très Burger Quiz , amusez-vous en équipe dans ce blindtest grand public et multi-générationnel !
Reconnaitrez-vous cette chanson lorsque celle-ci passera au ralenti ? À l’envers ? Lorsqu’elle sera reprise par des groupes plus ou moins amateurs dénichés sur Youtube ? Saurez-vous distinguer votre chanson préférée une fois mélangée avec 5 autres titres ou bien quand ses paroles seront mimées ou encore traduites en français ?
Dans un esprit très Burger Quiz , amusez-vous en équipe dans ce blindtest grand public et multi-générationnel ! .
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In true Burger Quiz spirit, join in the fun as a team in this public, multi-generational blindtest!
L’événement QU’OUIS-JE Le Blindtest décalé Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
À voir aussi à Douchy-Montcorbon (Loiret)
- La dresseuse de bulles Douchy-Montcorbon 14 juin 2026
- Atelier (ré)Créatif avec Mamz’elle Roüge Douchy-Montcorbon 17 juin 2026
- Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon 17 juin 2026
- BOOM, duo clown et tuba Douchy-Montcorbon 20 juin 2026
- Masterclass, chants polyphoniques avec Les Mécanos Douchy-Montcorbon 21 juin 2026