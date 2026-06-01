Playground solo lunaire de cirque acrobatique au mât chinois Douchy-Montcorbon
Playground solo lunaire de cirque acrobatique au mât chinois Douchy-Montcorbon dimanche 21 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
Playground solo lunaire de cirque acrobatique au mât chinois
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un spectacle coup de coeur, le dimanche 21 Juin, avec un rendez-vous acrobatique, poétique, drôle, tendre, collaboratif et fraternel… Un instant suspendu (sans mauvais jeu de mot) en perspective à ne surtout pas manquer!
Un spectacle coup de coeur, le dimanche 21 Juin, avec un rendez-vous acrobatique, poétique, drôle, tendre, collaboratif et fraternel…
Chacun peut devenir acteur·trice de ce spectacle.
La scène devient un grand espace de jeu inclusif.
Avec peu de choses, par sa simple complicité chaleureuse et naturelle, ce pierrot lunaire embarque l’audience sur un petit nuage de naïveté, tendre et élégante.
Un instant suspendu (sans mauvais jeu de mot) en perspective à ne surtout pas manquer! 8 .
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14
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English :
A show to remember, on Sunday June 21, with an acrobatic, poetic, funny, tender, collaborative and fraternal rendezvous… A suspended moment (no pun intended) not to be missed!
L’événement Playground solo lunaire de cirque acrobatique au mât chinois Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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