Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon
Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon mercredi 17 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant
Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Lors de cet atelier, parents et enfants sont réunis en petits groupes pour partager un temps musical tout en complicité.
Atelier 0-3 ans 11h
Atelier 4-7 ans 15h
Lors de cet atelier, parents et enfants sont réunis en petits groupes pour partager un temps musical tout en complicité. Guidé par Renaud Ollivier, musicien pédagogue, chaque duo adulte-bébé adulte-enfant est invité à contribuer aux jeux sonores collectifs en manipulant les instruments et objets proposés. Une séance d’éveil sensoriel où l’écoute et l’expérimentation invitent non seulement aux premières émotions musicales, mais aussi à l’ouverture à l’autre.
Atelier 0-3 ans 11h
Atelier 4-7 ans 15h 8 .
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14
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English :
During this workshop, parents and children are brought together in small groups to share a musical moment of complicity.
Workshop 0-3 years: 11am
Ages 4-7: 3pm
L’événement Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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