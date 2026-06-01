Douchy-Montcorbon

Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Lors de cet atelier, parents et enfants sont réunis en petits groupes pour partager un temps musical tout en complicité.

Atelier 0-3 ans 11h

Atelier 4-7 ans 15h

Lors de cet atelier, parents et enfants sont réunis en petits groupes pour partager un temps musical tout en complicité. Guidé par Renaud Ollivier, musicien pédagogue, chaque duo adulte-bébé adulte-enfant est invité à contribuer aux jeux sonores collectifs en manipulant les instruments et objets proposés. Une séance d’éveil sensoriel où l’écoute et l’expérimentation invitent non seulement aux premières émotions musicales, mais aussi à l’ouverture à l’autre.

Atelier 0-3 ans 11h

Atelier 4-7 ans 15h 8 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

During this workshop, parents and children are brought together in small groups to share a musical moment of complicity.

Workshop 0-3 years: 11am

Ages 4-7: 3pm

L’événement Ateliers d’Eveil musical Parent-Enfant Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO