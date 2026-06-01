Douchy-Montcorbon

LINHAA Les Mécanos

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Laissez-vous porter par les voix de Les Mécanos avec LINHA[A], un voyage a cappella entre polyphonies occitanes et traditions populaires. Un moment vibrant, intime et chaleureux où les voix résonnent comme un lien entre les cultures et les générations.

LINHA[A] est une création a cappella du collectif Les Mécanos, composé de dix chanteurs percussionnistes explorant les polyphonies de tradition orale en français et en occitan. Sans sonorisation, le spectacle met en valeur la puissance des voix, l’écoute collective et l’acoustique des lieux. Inspiré des traditions vocales des Pyrénées, du Massif Central, des Alpes italiennes et de la Catalogne, LINHA[A] célèbre une mémoire populaire vivante et conviviale. Guidés par Pascal Caumont, Les Mécanos mêlent tradition orale et création contemporaine dans une expérience musicale intime, puissante et profondément humaine. 8 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Let yourself be carried away by the voices of Les Mécanos with LINHA[A], an a cappella journey through Occitan polyphony and popular traditions. A vibrant, intimate and warm moment where voices resonate as a link between cultures and generations.

L’événement LINHAA Les Mécanos Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO