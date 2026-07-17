Informations pratiques

Locmariaquer

Instant (R)eveil temps collectif de reliance à soi en Nature

Pointe de Kerpenhir Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-08-21 09:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Espaces de mise en mouvement, d’activation de la Vie qui circule en soi et de reliance à celle qui nous entoure.

En pleine nature, au contact des éléments, je vous invite à prendre le temps de commencer votre journée présent.e et remplir vos batteries de vie tout en harmonisant toutes vos parts pour une journée équilibrée.

Dans un espace hors du temps dont Agdaleña femme-médecine se fera gardienne, venez éveiller avec douceur la vie en vous, tout en vous préparant à rencontrer la vie autour de vous.

Débute à 8h en juillet et août

Le vendredis à Locmariaquer, Pointe de Kerpenhir

(le mardis à Erdeven , alignements de Kerzerho)

En groupe mixte

Durée 45 min + exercices en autonomie

Prix Libre et Conscient .

Pointe de Kerpenhir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62

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English :

L’événement Instant (R)eveil temps collectif de reliance à soi en Nature Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon