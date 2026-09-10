Instantanés d’hier : les fonds photographiques de l’Espace Média, Espace Média Grand Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Instantanés d’hier : les fonds photographiques de l’Espace Média 19 et 20 septembre Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une sélection de photographies anciennes, issue d’un fonds de plus de 3 000 pièces, témoigne de la richesse des collections de la médiathèque. Tirages, héliographies, daguerréotypes, négatifs, plaques de verre et livres d’artistes composent cet ensemble, organisé autour de plusieurs thèmes : guerre, famille, vues de Narbonne et d’ailleurs, images insolites.

Les fonds patrimoniaux se sont également enrichis de dons exceptionnels, notamment de photographies du front d’Orient de 1915-1916, issues des fonds du docteur Paul Albarel, du médecin Joseph Pigassou et d’Émile Garnier, ainsi que de vues de Narbonne au XIXe siècle provenant du fonds Aimé Vernet.

L’exposition propose ainsi un parcours entre histoire des techniques photographiques et regards portés sur la photographie ancienne.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

Une sélection de photographies anciennes, issues d’un fonds de plus de 3 000 pièces, illustre la richesse des collections de la médiathèque. Tirages, héliographies, daguerréotypes, négatifs, plaques…

© Espace Média Grand Narbonne