Informations pratiques

Narbonne

RUGBY A XV RCN XV / SOYAUX-ANGOULÈME

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

RUGBY à XV Match de Pro D2 4ème Journée

Racing Club Narbonnais XV contre Soyaux-Angoulème au Parc des Sports et de l’Amitié le Vendredi 18 septembre à 19 H 30.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 51 33 06 51

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English :

RUGBY %E0 XV Pro D2 Match Round 4:

Racing Club Narbonnais XV vs. Soyaux-Angoulême at the Parc des Sports et de l’Amitié on Friday, September 18, at 7:30 p.m.

L’événement RUGBY A XV RCN XV / SOYAUX-ANGOULÈME Narbonne a été mis à jour le 2026-07-27 par