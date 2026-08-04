Informations pratiques

Narbonne

SEA, GRAPES & SUN 2026 LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP

5 Boulevard de la Méditerranée Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

De l’Hérault au Gard en passant par l’Aude, les équipes des Vins Pays d’Oc IGP accueilleront les visiteurs à proximité des plages pour un moment de découverte et d’échange autour du territoire du Pays d’Oc.

AU PROGRAMME

– Dégustation de vins Pays d’Oc IGP

– Accords gourmands avec la Coopérative Oléicole L’Oulibo (Lucques AOP), Le Noir de Bigorre AOP (charcuterie) et La Belle Epoque (biscuits salés)

– Une ambiance conviviale pour profiter des longues soirées d’été

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5 Boulevard de la Méditerranée Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

From the Hérault to the Gard, via the Aude, the Pays d’Oc IGP wine teams will welcome visitors near the beaches for an opportunity to discover and learn about the Pays d’Oc region.

ON THE PROGRAM:

? Pays d’Oc IGP wine tastings

? Gourmet pairings with the L’Oulibo Wine Cooperative (Lucques AOP), Le Noir de Bigorre ? AOP (cured meats) and La Belle Epoque (savory cookies)

? A friendly atmosphere to enjoy the long summer evenings

L’événement SEA, GRAPES & SUN 2026 LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP Narbonne a été mis à jour le 2026-07-30 par