Visites virtuelles du Clos de la Lombarde, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Visites virtuelles du Clos de la Lombarde 18 – 20 septembre Clos de la Lombarde Aude

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avant ou après la découverte des vestiges du site archéologique, plongez dans une reconstitution en images de synthèse d’un grand réalisme et découvrez ce quartier tel qu’il pouvait apparaître à la fin du IIe siècle.

Explorez deux riches domus, leur architecture, leurs décors, leurs aménagements et leur atmosphère. Dans l’établissement thermal, suivez également le parcours rituel des bains romains.

Visite guidée par un médiateur.

Jauge maximale : 18 personnes.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Avant ou après avoir découvert les vestiges du site archéologique, le visiteur s’immergera par l’imagerie de synthèse d’un réalisme époustouflant dans ce quartier reconstitué tel qu’il pouvait se à :…

©Amis du Clos de la Lombarde