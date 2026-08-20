Instruments anciens, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Instruments anciens Samedi 28 novembre, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Présentation par David Chevallier et Laure Vovard de la compagnie Le SonArt
Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ? Quels sont les différents sons produits ? En quoi sont-ils différents des instruments contemporains ? Quels étaient les répertoires à l’époque de leur conception ?
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ?
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