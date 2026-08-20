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Instruments anciens, Médiathèque Luce Courville, Nantes

samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Instruments anciens, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Instruments anciens Samedi 28 novembre, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

Présentation par David Chevallier et Laure Vovard de la compagnie Le SonArt
Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ? Quels sont les différents sons produits ? En quoi sont-ils différents des instruments contemporains ? Quels étaient les répertoires à l’époque de leur conception ?

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ?

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