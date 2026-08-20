Instruments anciens, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Instruments anciens Samedi 28 novembre, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00

Présentation par David Chevallier et Laure Vovard de la compagnie Le SonArt

Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ? Quels sont les différents sons produits ? En quoi sont-ils différents des instruments contemporains ? Quels étaient les répertoires à l’époque de leur conception ?

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ?