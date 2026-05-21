Insula Orchestra Halle aux Grains Toulouse
Insula Orchestra Halle aux Grains Toulouse mardi 8 décembre 2026.
Corpus fabuleux, les cantates de Bach composent une cathédrale musicale. Quant au Magnificat, il réalise une synthèse des styles musicaux de l’époque. La remarquable distribution vocale réunie autour du Chœur accentus et d’Insula orchestra nous offre un éclairage saisissant de ces pages uniques dans l’histoire de la musique.
PROGRAMME :
BACH : Cantate Mache dich, mein Geist, bereit, BWV 115
BACH : Cantate Gloria in excelsis Deo, BWV 191
BACH : Magnificat, BWV 243
Solistes :
Ana Vieira Leite | soprano
Chiara Skerath | mezzo-soprano
William Shelton | contre-ténor
Pierre-Yves Cras | basse
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