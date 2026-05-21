Insula Orchestra Halle aux Grains Toulouse

Corpus fabuleux, les cantates de Bach composent une cathédrale musicale. Quant au Magnificat, il réalise une synthèse des styles musicaux de l’époque. La remarquable distribution vocale réunie autour du Chœur accentus et d’Insula orchestra nous offre un éclairage saisissant de ces pages uniques dans l’histoire de la musique.

PROGRAMME :

BACH : Cantate Mache dich, mein Geist, bereit, BWV 115

BACH : Cantate Gloria in excelsis Deo, BWV 191

BACH : Magnificat, BWV 243

Solistes :

Ana Vieira Leite | soprano

Chiara Skerath | mezzo-soprano

William Shelton | contre-ténor

Pierre-Yves Cras | basse