vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque - Le Grand Logis · Bruz

Informations pratiques

Inter + Café. Prix littéraires 2025/2026 Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 18 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Réservation conseillée

Ce moment convivial est l’occasion idéale de repartir avec de nouvelles envies et coups de cœur. Co-organisé avec l’association Inter+value.

Venez échanger autour des ouvrages sélectionnés pour les prix littéraires 2025/2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T20:15:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-litteraire/inter-cafe-prix-litteraires-2025-2026

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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