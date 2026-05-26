Interclub d’aéromodélisme Thionville

Thionville

Interclub d’aéromodélisme

131 rue de Meilbourg Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Interclub d’aéromodélisme organisé par l’Aéro Modèle Club Mach 2 . Planeurs, avions, hélicoptères, multirotors pilotes de tous niveaux.

Savez-vous qu’il existe une plateforme aéronautique sur le ban communal de la ville de Thionville ? En effet, Thionville possède son propre aéroport, à partir duquel de nombreux avions de toutes natures décollent ou atterrissent. On y trouve des avions de tourisme, des avions de voltige, des jets d’affaires, mais aussi des ‘’Warbirds’’ des guerres passées et d’autres avions de chasse contemporains, tous équipés de turbines.

On y trouve également des hélicoptères, également dotés de turbines alimentées par kérosène, ainsi qu’une vaste gamme de planeurs de toutes envergures, pouvant être remorqués pour leur mise en altitude ou prendre leur envol par leurs propres moyens grâce à un moteur embarqué !

C’est un paradis pour les passionnés d’aéronautique !Tout public

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131 rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

Aeromodelling Interclub organized by Aéro Modèle Club Mach 2. Gliders, planes, helicopters, multirotors pilots of all levels.

Did you know that Thionville has its own aeronautical platform? Thionville has its own airport, from which many different types of aircraft take off and land. These include touring and aerobatic aircraft, business jets, warbirds from past wars and contemporary fighter jets, all equipped with turbines.

There are also helicopters, also with kerosene-powered turbines, and a wide range of gliders of all sizes, which can be towed to altitude or take to the skies on their own, thanks to an on-board engine!

It’s a paradise for aviation enthusiasts!

L’événement Interclub d’aéromodélisme Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME