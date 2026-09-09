Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu, Marseille

Informations pratiques

Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu 19 et 20 septembre Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte de l’ancien Hôtel-Dieu devenu en 2013 InterContinental Marseille – Hotel Dieu, un établissement de luxe couronné de 5 étoiles.

Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu Place du Mazeau13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Découverte de l’ancien Hôtel-Dieu

©LamyOMTCM