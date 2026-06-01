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INTERIEUR NEUILLY, Neuilly en Sancerre, Neuilly-en-Sancerre

INTERIEUR NEUILLY, Neuilly en Sancerre, Neuilly-en-Sancerre

INTERIEUR NEUILLY, Neuilly en Sancerre, Neuilly-en-Sancerre samedi 6 juin 2026.

Lieu : Neuilly en Sancerre

Adresse : 15 Place de l'Eglise 18250 Neuilly en Sancerre

Ville : 18250 Neuilly-en-Sancerre

Département : Cher

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

INTERIEUR NEUILLY 6 et 7 juin Neuilly en Sancerre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Expositions céramiques et textiles

Neuilly en Sancerre 15 Place de l’Eglise 18250 Neuilly en Sancerre Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire
Expositions céramiques et textiles

©IsabelleMartin

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