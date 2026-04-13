International Metz Tattoo Festival Rue de la Grange aux Bois Metz

samedi 12 septembre 2026 · Rue de la Grange aux Bois · Metz

Informations pratiques

Metz

International Metz Tattoo Festival

Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions Metz Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le KER’METZ Tattoo Festival revient pour sa 3ème édition au Parc des Expositions de Metz.

Deux jours où le tatouage rencontre une direction artistique rétro immersive inspirée des fêtes foraines vintage, des années 90/2000 et de la culture underground.Plus qu’une convention un véritable univers pensé pour les artistes, les passionnés et tous ceux qui aiment les événements qui ont une âme.

Programme Artistes internationaux, tatouage & piercing, food truck village, sélection d’exposants, soirée 90/2000 , animations immersives et tatouage sur place Une ambiance unique, ne DA reconnaissable entre mille et une édition 2026 qui s’annonce déjà mythique !Adultes

15 .

Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

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English :

The KER’METZ Tattoo Festival returns for its 3rd edition at the Metz Exhibition Center.

Two days where tattoo art meets an immersive retro aesthetic inspired by vintage carnivals, the ’90s and 2000s, and underground culture.More than just a convention: a true world designed for artists, enthusiasts, and anyone who loves events with a soul.

Program: International artists, tattooing & piercing, food truck village, curated selection of exhibitors, ’90s/2000s-themed party, immersive experiences, and on-site tattooing. A unique atmosphere, instantly recognizable among thousands, and a 2026 edition that’s already shaping up to be legendary!

L’événement International Metz Tattoo Festival Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ