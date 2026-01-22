Internationaux de France d’Echecs Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Palais des Sports Pierre de Coubertin · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Internationaux de France d’Echecs
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Préparez-vous à vivre un week-end d’échecs exceptionnel !
Organisés par l’Échiquier Châlonnais, en partenariat avec la Fédération Française des Échecs, les Internationaux de France Rapide & Blitz vous donnent rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 au Palais des Sports Pierre de Coubertin, à Châlons-en-Champagne.
Que vous soyez débutant, joueur de club ou Grand Maître, jeune ou adulte, français ou international, ce tournoi est fait pour vous.
Le programme
– Samedi 19 septembre Rapide
9 rondes
Cadence 15 min + 3 sec/coup
– Dimanche 20 septembre Blitz
13 rondes
Cadence 5 min + 3 sec/coup .
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Internationaux de France d’Echecs
L’événement Internationaux de France d’Echecs Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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