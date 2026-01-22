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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Internationaux de France d’Echecs Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Palais des Sports Pierre de Coubertin · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais des Sports Pierre de Coubertin
Adresse
47 Boulevard Justin Grandthille
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif

Châlons-en-Champagne

Internationaux de France d’Echecs

Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Préparez-vous à vivre un week-end d’échecs exceptionnel !

Organisés par l’Échiquier Châlonnais, en partenariat avec la Fédération Française des Échecs, les Internationaux de France Rapide & Blitz vous donnent rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 au Palais des Sports Pierre de Coubertin, à Châlons-en-Champagne.

Que vous soyez débutant, joueur de club ou Grand Maître, jeune ou adulte, français ou international, ce tournoi est fait pour vous.

Le programme
– Samedi 19 septembre Rapide
9 rondes
Cadence 15 min + 3 sec/coup

– Dimanche 20 septembre Blitz
13 rondes
Cadence 5 min + 3 sec/coup   .

Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Internationaux de France d’Echecs

L’événement Internationaux de France d’Echecs Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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