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INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Les écuries, pôle culturel de Lorge

Adresse : 9 Rue Neuve Bourg l'Abbé

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Caen

INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-06

Venez profiter du festival des arts numériques Interstice aux Ecuries Lorge. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !
Venez profiter du festival des arts numériques Interstice à Logre. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !

Lukas Persyn • Recalls • Exposition
Des miroirs et des optiques tissent des trajectoires lumineuses et invoquent les fantômes d’infrastructures de télécommunication oubliées.

Magma Collectif • DJ Set + VJing
Musiques électroniques hétéroclites

Adèle et Emma Leseigneur Leullier • La traite
Performance sonore, corps-machines
SHHE • live • Voix et synthétiseur modulaire
Dela Savelli • live
Pop électronique, influences UK et RnB

Alan Affichard • Swell • Performance sonore
Instruments artisanaux et thermoacoustiques
Emilie Škrijelj présente Glitch • live
Accordéon et matières électroacoustiques
Myria Idha • DJ Set intrépide, rythmes aventureux   .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35  contact@amavada.com

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English : INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge

Come and enjoy the Interstice digital arts festival at the Ecuries Lorge. The programme includes exhibitions, concerts, performances and DJ sets all free of charge!

L’événement INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité

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