INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-06

Venez profiter du festival des arts numériques Interstice aux Ecuries Lorge. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !

Venez profiter du festival des arts numériques Interstice à Logre. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !

Lukas Persyn • Recalls • Exposition

Des miroirs et des optiques tissent des trajectoires lumineuses et invoquent les fantômes d’infrastructures de télécommunication oubliées.

Magma Collectif • DJ Set + VJing

Musiques électroniques hétéroclites

Adèle et Emma Leseigneur Leullier • La traite

Performance sonore, corps-machines

SHHE • live • Voix et synthétiseur modulaire

Dela Savelli • live

Pop électronique, influences UK et RnB

Alan Affichard • Swell • Performance sonore

Instruments artisanaux et thermoacoustiques

Emilie Škrijelj présente Glitch • live

Accordéon et matières électroacoustiques

Myria Idha • DJ Set intrépide, rythmes aventureux .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge

Come and enjoy the Interstice digital arts festival at the Ecuries Lorge. The programme includes exhibitions, concerts, performances and DJ sets all free of charge!

L’événement INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité