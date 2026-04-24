INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen mercredi 6 mai 2026.
Caen
INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
Venez profiter du festival des arts numériques Interstice aux Ecuries Lorge. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !
Venez profiter du festival des arts numériques Interstice à Logre. Au programme exposition, concerts, performances, DJ sets, le tout gratuitement !
Lukas Persyn • Recalls • Exposition
Des miroirs et des optiques tissent des trajectoires lumineuses et invoquent les fantômes d’infrastructures de télécommunication oubliées.
Magma Collectif • DJ Set + VJing
Musiques électroniques hétéroclites
Adèle et Emma Leseigneur Leullier • La traite
Performance sonore, corps-machines
SHHE • live • Voix et synthétiseur modulaire
Dela Savelli • live
Pop électronique, influences UK et RnB
Alan Affichard • Swell • Performance sonore
Instruments artisanaux et thermoacoustiques
Emilie Škrijelj présente Glitch • live
Accordéon et matières électroacoustiques
Myria Idha • DJ Set intrépide, rythmes aventureux .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge
Come and enjoy the Interstice digital arts festival at the Ecuries Lorge. The programme includes exhibitions, concerts, performances and DJ sets all free of charge!
L’événement INTERSTICE ]NOVA[ aux Ecuries Lorge Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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