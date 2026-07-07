Interzone et le Quatuor Debussy L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 8e à 18€

Fort et ambitieux, ce projet croise musiques actuelles, orientales et occidentales. Il puise sa source autant dans les écrits du poète Sohrab Sepehri que dans les intentions d’écriture des compositeurs Hossein Alizadeh ou Nico Muhly. Ce répertoire réarrangé sera constitué de plusieurs parties s’imbriquant et dialoguant. Pièces instrumentales nouvelles d’Interzone et anciennes revisitées, jouées en duo et par les six musiciens, puis pièce composée spécifiquement pour le quatuor. Dans l’Interzone des cordes frappées et frottées de l’ensemble viendront se lover des textes d’écrivaines arabes, incarnés par la voix de Khaled Aljaramani. Beauté en vue.

L’Auditorium Rezé 44400



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