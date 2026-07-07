Interzone et le Quatuor Debussy, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Interzone et le Quatuor Debussy Mercredi 2 décembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8e à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T20:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:30:00+01:00

Fort et ambitieux, ce projet croise musiques actuelles, orientales et occidentales. Il puise sa source autant dans les écrits du poète Sohrab Sepehri que dans les intentions d’écriture des compositeurs Hossein Alizadeh ou Nico Muhly. Ce répertoire réarrangé sera constitué de plusieurs parties s’imbriquant et dialoguant. Pièces instrumentales nouvelles d’Interzone et anciennes revisitées, jouées en duo et par les six musiciens, puis pièce composée spécifiquement pour le quatuor. Dans l’Interzone des cordes frappées et frottées de l’ensemble viendront se lover des textes d’écrivaines arabes, incarnés par la voix de Khaled Aljaramani. Beauté en vue.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/interzone-et-le-quatuor-debussy/ »}]

Ces six musiciens débutent une nouvelle collaboration, autour du projet d’écriture pour cordes de Manuel Adnot, compositeur associé à la Soufflerie.

Vircom