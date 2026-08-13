Informations pratiques

Béziers

INTROSPECTION DE PETER HANDKE, LECTURE-SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LA PART MANQUANTE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Une plongée intense dans les règles et contraintes qui façonnent nos vies, portée par les voix, les silences et les cris de deux comédiens.

La Compagnie La Part Manquante présente Introspection, de Peter Handke, une œuvre sans personnage ni intrigue qui explore les règles, les apprentissages et les contraintes façonnant une vie en société. Portée par deux comédiens, cette lecture intense mêle voix, silences et cris pour interroger notre rapport aux autres et à nous-mêmes. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

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English : INTROSPECTION DE PETER HANDKE, LECTURE-SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LA PART MANQUANTE

An intense exploration of the rules and constraints that shape our lives, brought to life by the voices, silences, and cries of two actors.

L’événement INTROSPECTION DE PETER HANDKE, LECTURE-SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE LA PART MANQUANTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34