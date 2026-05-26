INVASION DE BIÈRES AMÉRICAINES (USA/CANADA) AU DRAPEAU ROUGE Montpellier

Montpellier

INVASION DE BIÈRES AMÉRICAINES (USA/CANADA) AU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Ce mercredi 3 juin, les Amériques débarquent à Montpellier !

A l’occasion d’un import par la brasserie Malpolon pour sa farmhouse party samedi 6, Drapeau Rouge et Popular Brewing ont décidé d’en profiter pour préparer une soirée commune afin de vous proposer des bières uniques de brasseries reconnues du nouveau monde !

Ce mercredi 3 juin, les Amériques débarquent à Montpellier !

A l’occasion d’un import par la brasserie Malpolon pour sa farmhouse party samedi 6, Drapeau Rouge et Popular Brewing ont décidé d’en profiter pour préparer une soirée commune afin de vous proposer des bières uniques de brasseries reconnues du nouveau monde !

Vous pourrez retrouver dans chaque bar une sélection de trois bières en quantité ultra limitée, disponible uniquement en galopin et en demi mercredi 3. Vu le caractère exceptionnel de l’évènement nous appliquerons un tarif tout doux et une limitation par personne ce soir-là pour que tout le monde puisse profiter de ces produits rares.

Attention, cela risque d’aller vite ! N’hésitez pas à passer dans chaque établissement goûter les bières qui vous seront proposées en pression pour cette opération spéciale.

Au programme

POPULAR BREWING

1- Finback Same Team

Hazy IPA 6,5%. Notes tropicales, douce et légèrement résineuse. Houblons Moutere, Nelson Sauvin.

2- Nano Cinco Maison Lunaire

Session IPA 4,8%. Juteuse, texturée et trouble, elle a des notes de fruits de la passion et d’agrumes tropicaux. Houblons Nelson Sauvin, Waimea, ADHA-218.

3- Fine Balance Peak Fresh

Hazy IPA 6,5%. Fraicheur garantie, notes de fruits à noyau, de fraise confite et d’agrumes acidulés. Houblons Rakau, Pacifica, Wai-Ti.

DRAPEAU ROUGE

4- Nano Cinco Odonata NEIPA

NEIPA 7%. Arômes de fruits à noyau, riche et ultra soyeuse. 100% houblons NZ (peacharine, rakau, NZ cascade).

Fine balance & Upper Thames Brewing co. Gelato Waves Sour

5- Sour aux fruits 5,4% Tropical Sour fraiche et facile à boire avec yuzu, goyave, noix de coco et litchee.

Brasserie du bas canada La bourse ou la vie NEIPA

6- New England Pale ale 5,5%. Assemblage Nelson Sauvin Rakau, enrichi par du fruit de la passion déshydraté. Houblons citra, mosaic, kohia nelson.

Quelques infos sur les brasseries présentes

FINBACK

Finback Brewery est une des brasseries craft les plus respectées de la scène new-yorkaise actuelle. Elle est née dans le Queens à NYC, fondée par Basil Lee et Kevin Stafford. Les premiers brassins sortent vers 2014 après plusieurs années de homebrewing et de recherche d’un local industriel dans le Queens. Ils ont une philosophie très “NYC créative” petites séries, beaucoup de collabs, recettes qui changent souvent, identité graphique forte et lieux pensés comme des espaces culturels autant que des bars.

NANO CINCO

Nano Cinco est le projet de trois brasseurs amateurs au Quebec. Il est le fruit d’années d’expérimentation et de créations de recettes. Le terme nano est un rappel aux origines de la brasserie qui a d’abord été une nanobrasserie ( brasserie maison ) pendant plus de 5 ans. Leur image mélange une culture skate/metal/illustration, une esthétique très moderne, une approche hyper expérimentale mais avec une vraie rigueur technique.

FINE BALANCE

Fondée par Andrew Silver en 2020 Fine Balance est une microbrasserie canadienne très respectée dans le milieu craft d’aujourd’hui, avec des références chez les amateurs de NEIPA ultra propres, de pilsners techniques, ou de styles plus modernes ; L’identité de Fine Balance allie savoir-faire traditionnel et esprit moderne.

BRASSERIE DU BAS-CANADA

La Brasserie du Bas-Canada est située à Gatineau au Quebec. Fièrement indépendante, elle s’est donnée pour mission de développer des bières artisanales de qualité et de contribuer au rayonnement de la culture brassicole québécoise. Fondée en 2017 par Gabriel Girard-Bernier et Marc-André Cordeiro-Lima, c’est probablement une des microbrasseries les plus influentes du Québec moderne. .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, June 3, the Americas are coming to Montpellier!

Drapeau Rouge and Popular Brewing are taking advantage of the Malpolon brewery?s import for its farmhouse party on Saturday 6th to prepare a joint evening of unique beers from renowned breweries in the New World!

L’événement INVASION DE BIÈRES AMÉRICAINES (USA/CANADA) AU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER