Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Quartier Chantenay – Sainte-Anne, Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Vendredi 3 juillet, 19h30 Quartier Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à Chantenay.

Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).

Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.

Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Quartier Chantenay – Sainte-Anne ., Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets »}] [{« link »: « https://observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr/ »}]

Ouvrez l’œil et levez la tête ! Venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans votre quartier ! Inventaire nids d’hirondelles & Martinets LPO

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