Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Quartier Île de Nantes, Nantes
Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets, Quartier Île de Nantes, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Vendredi 5 juin, 19h30 Quartier Île de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Le vendredi 5 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets sur l’Île de Nantes.
Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).
Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.
Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Quartier Île de Nantes 15 Bd Général de Gaulle, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets »}] [{« link »: « https://observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr/ »}]
Ouvrez l’œil et levez la tête ! Venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans votre quartier ! Inventaire nids d’hirondelles & Martinets LPO
Nantes Métropole
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