Informations pratiques

Concarneau

Inventaire participatif: à la recherche des petites bêtes

Ville-Close Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Participez à un inventaire participatif en famille et explorez le monde des invertébrés en vous mettant dans la peau d’un oiseau ! Lors de cette animation ludique et immersive, les participants se glissent dans la peau d’un oiseau observant son territoire. En parcourant le site, les enfants deviennent de véritables oiseaux naturalistes, chargés de repérer, observer et recenser les petites bêtes (insectes, araignées, cloportes, vers…) indispensables à l’équilibre de la nature et à leur propre survie.

Inscriptions auprès de Bretagne Vivante manon.dercle@bretagne-vivante.org .

Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 09 23 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Inventaire participatif: à la recherche des petites bêtes Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA