Inventaire participatif: à la recherche des petites bêtes Concarneau
mercredi 16 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Inventaire participatif: à la recherche des petites bêtes
Ville-Close Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Participez à un inventaire participatif en famille et explorez le monde des invertébrés en vous mettant dans la peau d’un oiseau ! Lors de cette animation ludique et immersive, les participants se glissent dans la peau d’un oiseau observant son territoire. En parcourant le site, les enfants deviennent de véritables oiseaux naturalistes, chargés de repérer, observer et recenser les petites bêtes (insectes, araignées, cloportes, vers…) indispensables à l’équilibre de la nature et à leur propre survie.
Inscriptions auprès de Bretagne Vivante manon.dercle@bretagne-vivante.org .
Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 09 23 44
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English :
L’événement Inventaire participatif: à la recherche des petites bêtes Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA
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