Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc de la Crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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