Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes
mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 10:00 – 12:00
Gratuit : non Tout public
Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates
Afficher la carte du lieu Parc des Oblates et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes 13 juillet 2026
- Parkour – Estives, Esplanade Jacques Demy, Nantes 13 juillet 2026
- Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 15 juillet 2026
- Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes 15 juillet 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais Jardin chêne des anglais Nantes 15 juillet 2026