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Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Parc du Grand Blottereau, Nantes

mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Mercredi 9 septembre, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations.

En savoir plus

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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