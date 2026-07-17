Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Mercredi 9 septembre, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations.

En savoir plus

Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau

Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026

Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.