(In)visible, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

(In)visible 17 – 20 février 2027 Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-17T19:30:00+01:00 – 2027-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T18:00:00+01:00 – 2027-02-20T20:30:00+01:00

Texte Tamara Al Saadi en collaboration avec les élèves interprètes du Studio 8 de l’École du Nord

Mise en scène Tamara Al Saadi

Avec les élèves interprètes du Studio 8 de l’École du Nord Lysandre Akmese-Euillet, Raphaël Arhie, Louna Giriat, Soren Hamzaoui Lapeyre, Ruth Kouame, Marie Le Guellec, Lexan Léger, Maël Leurele, Marine Marçais Boyer, Sarah Murcia, Lucas de Oliveira, Siméon Poissonnet-Maillet, Mamadou Sall, Djénaé Segonds, Takumi de Valette

Tamara Al Saadi a rencontré les élèves du Studio 8 de l’École du Nord lors d’un atelier de plusieurs semaines sur les récits intimes et politiques. De cet atelier est né le désir partagé de poursuivre l’expérience, de prolonger avec la metteuse en scène un processus de travail qui les a profondément marqués.

Comment s’emparer d’un sujet politique et en faire du théâtre ? Comment faire entendre une parole forte sans renoncer à la fragilité, au trouble, à la nuance ? À partir de ces questions qui traversent le travail de Tamara Al Saadi, le spectacle explore ce qui se raconte, ce qui se transmet — mais aussi ce qui demeure empêché, silencieux ou tu.

Après le succès au Théâtre du Nord de Place et Istiqlal, Tamara Al Saadi invite le dessinateur et réalisateur Zaven Najjar à rejoindre le plateau pour une performance dessinée en direct. Sous les yeux du public, le dessin dialogue avec les corps et les voix des interprètes : il esquisse ce qui échappe aux mots, rend visible le silence, fait surgir des images là où le langage se suspend.

À la croisée du théâtre, du récit et de l’image vivante, cette création collective invente un espace où l’intime devient politique, et où la scène devient le lieu d’une parole en train de se chercher.

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 18 février à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le samedi 20 février

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/in-visible »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Dessiner pour visibiliser les silences

Hervé Kinney