Invites de Villeurbanne 2026, Parc des droits de l’homme – Villeurbanne, Villeurbanne

Invites de Villeurbanne 2026 Dimanche 21 juin, 19h00 Parc des droits de l’homme – Villeurbanne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Une soirée entre concerts engagés, punk-rap, électro et fête queer aux Ateliers Frappaz et au Parc des Droits-de-l’Homme.

Au programme : poésie politique, chansons grinçantes, énergie punk, DJ sets et performances festives jusqu’au bout de la nuit.

20h00 — Laurène Marx – Le Soleil se lève aussi pour les cassos

Ateliers Frappaz

Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux. Il en émane quelque chose de beau, percutant et délicat. L’écriture est puissante, l’interprétation poignante.

21h00 — GiedRé

Parc des Droits-de-l’Homme

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos. Toujours aussi acide et faussement mièvre, la chanteuse revient sur scène avec une formule Maxi Best Of, sans frites, mais gentiment provocatrice.

22h15 — Les Vulves Assassines

Parc des Droits-de-l’Homme

Les Vulves Assassines, c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique. Pour célébrer la sortie de leur nouvel album, les Vulves Assassines font danser fort, chanter en chœur et réfléchir entre deux pogos…

22h30 – 00h30 — La Boom du Cirque Queer

Ateliers Frappaz

À partir de 16 ans

Les créatures du collectif circassien et leur cohorte s’empareront des Ateliers Frappaz pour en faire un espace salutaire, inclusif, dansant, électrique et électrisant. Un lieu de tous les possibles, pour faire corps, pour transpirer, pour exulter.

Au programme : DJ set, cirque, cabaret & drag shows.

23h45 — Ouai Stéphane

Parc des Droits-de-l’Homme

Ouai Stéphane a su se tailler une place de choix sur la scène électro grâce à son usage d’instruments DIY. Cinématique, puissante et pleine de groove, ses DJ sets sont marqués par une vision du monde nihiliste, qui fait de lui un anti-héros pur et sincère, ayant pour mission de démocratiser la musique électronique de façon fun et pop.

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Les Invites de Villeurbanne, le festival international des arts de la rue, se déroulent du 19 au 21 juin 2026 avec plus d’une centaine de spectacles sur trois jours.

Cette 19e édition sera populaire, engagée, ouverte, féministe, queer, inclusive, transgénérationnelle, festive, consciente de son époque et de ses enjeux. Une invitation à penser ensemble, à fêter ensemble, à rire ensemble, à s’émouvoir ensemble.

Les Invites, le festival pas pareil, et toujours entièrement gratuit !

https://invites.villeurbanne.fr/

Parc des droits de l’homme – Villeurbanne Parc des droits de l’homme, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://invites.villeurbanne.fr/ »}] https://invites.villeurbanne.fr/

Une soirée entre concerts engagés, punk-rap, électro et fête queer aux Ateliers Frappaz et au Parc des Droits-de-l’Homme.

©Les Invités